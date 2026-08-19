Di Marzio: "Fortini rinnova con la Fiorentina fino al 2030. E' fatta per il prestito con diritto al Torino"

La Fiorentina ottiene il rinnovo del contratto di Fortini e manda il giocatore in prestito con diritto di riscatto al Torino

Il Torino ha raggiunto un accordo verbale con la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006 ha rinnovato il proprio contratto con il club viola fino al 2030. Ora il giocatore si trasferirà in prestito al club granata che è sempre stata la sua priorità, come raccontato.

Si tratta di un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il pacchetto dell'operazione è intorno ai 10 milioni, con percentuale sulla futura rivendita come riportato da Gianlucadimarzio.com