Di Marzio: “Fiorentina in ritiro al Viola Park, previsto confronto sul futuro tra Pioli e la dirigenza”

2 Novembre · 19:53

Secondo Di Marzio ci sarà un confronto tra Pioli e la dirigenza per capire se ci siano i presupposti per andare avanti

Continua il momento complicato della Fiorentina, che nel pomeriggio ha perso in casa 1-0 contro il Lecce. Dopo la sconfitta il club ha scelto di rimanere in silenzio stampa e ha optato per il ritiro al Viola Park.  Nel corso del ritiro è in programma un incontro tra Stefano Pioli e la dirigenza viola per capire se ci siano ancora i presupposti per andare avanti.

Nei giorni scorsi l’ormai ex direttore sportivo Daniele Pradè ha lasciato il club dopo sei anni, sommati ai quattro del primo ciclo. La Fiorentina si trova attualmente al penultimo posto in campionato con 4 punti, e contro il Lecce è arrivata la sesta sconfitta in Serie A. I viola non hanno ancora ottenuto il primo successo in Serie A, e con questa sconfitta restano penultimi, con una partita in più del Genoa ventesimo.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

