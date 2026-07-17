Di Marzio: “Contatti continui tra la Fiorentina e Oulai per cercare di trovare l’accordo”
Il classe 2006 è l'obiettivo per il centrocampo della viola, ma per il giornalista manca ancora l'intesa col calciatore
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 13:40
Continua la telenovela Oulai-Fiorentina. Come riporta sui propri canali social Gianluca Di Marzio, la trattativa sta andando avanti.
L'esperto di calciomercato sostiene in uno dei suoi ultimi post su X, come i dialoghi tra i viola e il calciatore continuino, ma come ancora non ci sia un'intesa.
Il centrocampista è chiaramente l'obiettivo N1 in questo preciso istante per la Fiorentina, ma come sostiene Di Marzio, manca l'accordo col calciatore.