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Di Marzio: "Comuzzo è in uscita dalla Fiorentina: il Torino è fortemente interessato al difensore"

Le ultime di Gianluca Di Marzio sul futuro di Pietro Comuzzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 16:27
Di Marzio: "Comuzzo è in uscita dalla Fiorentina: il Torino è fortemente interessato al difensore" -
Calciomercato
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Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino è a caccia di due difensori centrali bravi anche con i piedi. Un profilo che interessa al club granata è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il difensore classe 2005 è in uscita dal club viola che ha già acquistato due difensori centrali. Per ora quello del Torino è solo un interesse e vedremo se più avanti inizierà una trattativa.

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