Di Marzio: "Comuzzo è in uscita dalla Fiorentina: il Torino è fortemente interessato al difensore"

Le ultime di Gianluca Di Marzio sul futuro di Pietro Comuzzo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino è a caccia di due difensori centrali bravi anche con i piedi. Un profilo che interessa al club granata è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il difensore classe 2005 è in uscita dal club viola che ha già acquistato due difensori centrali. Per ora quello del Torino è solo un interesse e vedremo se più avanti inizierà una trattativa.