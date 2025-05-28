Di Marzio: "Clamoroso in casa Fiorentina, Palladino si è dimesso. Si lavora per convincerlo a restare"

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca di Marzio l'allenatore della Fiorentina Palladino avrebbe rassegnato le dimissioni al club. A rivelarlo il giornalista di Sky tramite u...

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca di Marzio l'allenatore della Fiorentina Palladino avrebbe rassegnato le dimissioni al club. A rivelarlo il giornalista di Sky tramite un post su X in cui spiega che la dirigenza sarebbe al lavoro per convinverlo a restare. Vedremo dunque se ci saranno conferme ufficiali o sviluppi nella faccenda per quella che sarebbe un vero e proprio terremoto in casa Fiorentina. Questo il Tweet di Di Marzio