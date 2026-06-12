Di Marzio annuncia: "La Fiorentina vuole insistere per Ruggeri. E' la prima scelta di Paratici"
Secondo quanto raccolto dal noto giornalista, Paratici vuole portare Ruggeri in maglia viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 12:31
La Fiorentina lavora sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il club viola è intenzionato a insistere con decisione per Matteo Ruggeri, che sarebbe infatti la priorità assoluta di Paratici.