Di Marzio annuncia: "È fatta per la cessione di Matias Moreno al Venezia a titolo definitivo"
Matias Moreno saluta la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 15:31
Dopo due stagioni in maglia viola e soltanto 12 presenze collezionate, oltre all'esperienza in prestito al Levante, Matias Moreno lascia la Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore argentino è pronto a iniziare una nuova avventura al Venezia, con cui firmerà un contratto della durata di quattro anni.