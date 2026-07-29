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Di Marzio annuncia: "È fatta per la cessione di Matias Moreno al Venezia a titolo definitivo"

Matias Moreno saluta la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2026 15:31
Di Marzio annuncia: "È fatta per la cessione di Matias Moreno al Venezia a titolo definitivo" -
Calciomercato
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Dopo due stagioni in maglia viola e soltanto 12 presenze collezionate, oltre all'esperienza in prestito al Levante, Matias Moreno lascia la Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore argentino è pronto a iniziare una nuova avventura al Venezia, con cui firmerà un contratto della durata di quattro anni.

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