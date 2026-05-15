Di Livio sicuro: "La Fiorentina è salva, ma non vorrà fare brutte figure. Kean? Un'incognita"

Di Livio, doppio ex della sfida, ha parlato del clima attorno alla gara e del momento di Kean

Intervistato da tuttojuve.com, Angelo Di Livio ha commentato la sfida tra Juventus e Fiorentina, sottolineando l’importanza storica della partita nonostante la situazione di classifica dei viola.

“La Fiorentina ha già raggiunto la salvezza, ma non credo voglia fare brutte figure”, ha spiegato Di Livio. “Immagino che Paolo Vanoli abbia trasmesso questo messaggio alla squadra. Inoltre è una gara che entrambe le tifoserie sentono tantissimo e per questo mi aspetto una partita combattuta e vera”.

L’ex centrocampista si è poi soffermato anche su Kean: “Sto ancora cercando di capire quale possa essere il suo reale valore. La scorsa stagione aveva fatto vedere cose molto positive, mentre quest’anno, anche a causa di alcuni problemi fisici, non è riuscito a confermarsi con continuità. Per me resta ancora un’incognita”.