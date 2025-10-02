Di Livio: "La Fiorentina è in confusione, Pioli resta la persona giusta. Fagioli può emergere"

L'ex centrocampista Angelo Di Livio, oggi allenatore e commentatore tv, ha rilasciato una lunga e variegata intervista a TuttoMercatoWeb.com, cominciando dalle difficoltà attuali della Fiorentina: "Pe...

L'ex centrocampista Angelo Di Livio, oggi allenatore e commentatore tv, ha rilasciato una lunga e variegata intervista a TuttoMercatoWeb.com, cominciando dalle difficoltà attuali della Fiorentina: "Per gli acquisti fatti e i giovani interessanti, pensavamo a un'altra partenza. Vedo una Fiorentina in confusione, secondo me fisicamente non stanno benissimo. Questa cosa mi preoccupa un po''

Come dovrebbe intervenire Pioli?

"Per me resta la persona giusta. Non credo che i moduli siano importanti, è più la testa dei giocatori che in questo momento va risanata, ripulita. Si deve affidare a quella gente che gli dà più garanzie, senza guardare a nomi, cognomi o facce".

Che succede a Kean?

"Pensavo che con un partner vicino potesse essere ancora più cattivo, più bomber, e invece vedo che sta avendo delle difficoltà. Non saprei come risolvere il problema, io comunque mi fido molto di Pioli. Per me la Fiorentina è una squadra che può giocarsi un posto in Europa League e questi valori verranno fuori"

Fagioli riuscirà a esprimersi?

"Deve tirare fuori il suo potenziale. Firenze è una piazza in cui puoi emergere, per vari motivi, e caricarti. Lui potrebbe essere molto forte, ma è arrivato il momento del salto di qualità e ha tutto per farlo." Lo scrive Tuttomercatoweb