Di Gennaro: "La Fiorentina non è ancora squadra. La difesa non funziona e Dodò sempre più in calo"

L'ex viola Antonio di Gennaro si esprime così a Radio Firenze Viola, dopo il pareggio a Genova della nuova Fiorentina di mister Vanoli. Le sue parole:"La Fiorentina non è ancora squadra, dunque vai in...

L'ex viola Antonio di Gennaro si esprime così a Radio Firenze Viola, dopo il pareggio a Genova della nuova Fiorentina di mister Vanoli. Le sue parole:

"La Fiorentina non è ancora squadra, dunque vai incontro a queste prestazioni dove subentra la paura, la capacità di non gestire e poi questi errori a livello difensivo: su 18 gol subiti, che son tanti, 9 su palle inattive, levando i rigori rimangono 6. Prendere un gol come il secondo di ieri è la fotografia di un momento particolare, incapacità di essere concentrati, cattivi a livello calcistico, perchè dopo il vantaggio con un gol bello come quello di Piccoli devi mantenere il risultato. Anche Vanoli ieri ha detto chiaramente che è entrato in un frullatore in una squadra che ha seri problemi, ora non c'è il gioco ma l'importante è il risultato.

Io dico che questi tre difensori non mi fanno impazzire, li vedo in difficoltà, nelle marcature, in area, non riescono ad essere incisivi; ora c'è la sosta e Vanoli valuterà partendo dalle cose semplici, con Juventus e Atalanta si vedrà ciò che la Fiorentina potrà fare in campionato, ad ora l'obbiettivo è solo quello di salvarsi. Si deve ritrovare un certo spirito, 4 punti nelle prossime potrebbero cambiare tante cose. Si parla delle condizioni fisiche, dello spogliatoio, ma senza Pioli qualcosa deve cambiare, si deve vedere qualcosa in più, ma per ora non è ancora una squadra, ed è un problema perchè la Fiorentina paga degli errori che non sono ammissibili, non si possono prendere gol come quelli di ieri.

Dodò è in un calo impressionante, non so se fa parte di questo periodo della squadra ma se non si recupera io vedo meglio Fortini al suo posto, adesso può garantire cose migliori, soprattutto, secondo me, con una difesa a 4 è meglio rispetto a Dodò. Queste sono situazioni delicate perchè la difesa è fondamentale, a centrocampo serve un qualcosa di più fisico ma in attacco ci sono stati miglioramenti, ieri abbiamo visto un buon Piccoli ma c'è da fare un grande lavoro a livello mentale perchè questa squadra non si può permettere di subire così tanto, è una squadra che ora deve lottare per non retrocedere.

In questo momento non è facile neanche affrontare la Conference, con la squadra di ora diventa difficile, deve prima migliorare in campionato. Il campionato dovrebbe dare la preparazione per fare una Conference di livello, ora è una squadra impaurita con poche certezze, ora si devono ritrovare perchè sennò anche la Conference potrebbe diventare un problema. Ora la testa deve andare solo al campionato".