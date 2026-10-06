Di Gennaro: "Fiorentina deludente: Grosso non aveva centralità, Vanoli era stato bocciato"

Di Gennaro analizza l'avvio di stagione della Fiorentina

L’ex centrocampista Viola, Antonio Di Gennaro, è intervenuto a Radio Sportiva: "La squadra che ha deluso di più in queste 5 giornate? Dico la Fiorentina, come lo scorso anno per quel che ha speso. Mi è dispiaciuto per Grosso che conosco, ma si è ritrovato in una situazione un po’ così: non so quanta centralità c’è stata da parte dell’allenatore nella scelta degli uomini. Non so se voleva giocatori diversi, ma non si era creato quel senso di unione o quel progetto di gioco che voleva l’allenatore".

Aggiunge: "Ho visto Fiorentina-Torino e ho visto una squadra in grandissima difficoltà. Poi è stata presa una decisione che l’anno scorso era stata presa più avanti, di richiamare un allenatore che non avevano voluto più: questo è il bello e il brutto del calcio. Ora tocca a Vanoli. Ma è sempre una sconfitta per chi inizia a fare un percorso".