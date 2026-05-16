Di Chiara: "La Fiorentina si è salvata per la mediocrità della Serie A. Pioli? approccio drammatico"

Le parole di Alberto di Chiara su Stefano Pioli e sul futuro Viola targato Paratici

Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina e oggi procuratore sportivo, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport.

Su Pioli: "Il calcio è questo, non esistono certezze. Si fa presto a far diventare il Messia giocatori o allenatori. Quest'annata è partita male e fortunatamente non è finita peggio. La preparazione è stata fatta male, l'approccio fisico e mentale della squadra è stato drammatico. La Fiorentina ha raggiunto la salvezza grazie alla scarsezza della Serie A. Si pensava di iniziare un ciclo ed è terminato in un battibaleno".

Su Paratici: "Ha firmato un contratto importante con la Fiorentina, non vedo il motivo per cui alcune squadre pensano di prenderlo. Sembra che ci sia soltanto Paratici, ma non è il Messia, non fa miracoli. Paratici e la Fiorentina hanno preso un impegno, punto. Il DS avrà un grande lavoro da fare, a cominciare dall'allenatore e poi prendergli giocatori utili, ma intanto ha trovato un accordo con Pioli".

Conclude: "Vanoli ha fatto quello che doveva fare. Non abbiamo visto una bella Fiorentina con lui, ma l'importante era il risultato".