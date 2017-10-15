Delneri: "Approcciata male la gara. Thereau? A Firenze ha cambiato atteggiamento mentale. Qui fa quello che deve fare, cioè la differenza".

Queste le parole di Gigi Delneri in sala stampa: “Fuori casa ci succede spesso di iniziare male la gara. Tanti ragazzi hanno giocato con le nazionali, ma non è una scusa. Dobbiamo migliorare certi asp...

Queste le parole di Gigi Delneri in sala stampa: “Fuori casa ci succede spesso di iniziare male la gara. Tanti ragazzi hanno giocato con le nazionali, ma non è una scusa. Dobbiamo migliorare certi aspetti, affrontavamo una squadra che voleva vincere dopo Verona. Dopo l’1-0 siamo rimasti in partita, poi nel secondo gol preso ci sono stati molti errori individuali. Sapevamo di poter segnare un gol. Thereau? I gol li ha sempre fatti, qui ha cambiato atteggiamento mentale. Probabilmente doveva trovare il suo status, qui fa quello che deve fare, cioè la differenza".