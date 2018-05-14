Della Valle: “Messo primo mattone del nuovo ciclo. Futuro sarà positivo e avremo soddisfazioni”

Andrea Della Valle era al Franchi per la partita, scrive La Nazione. E alla fine, a «ViolaChannel», ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: «Siamo caduti all’ultimo miglio – conferma ADV –. La stag...

Andrea Della Valle era al Franchi per la partita, scrive La Nazione. E alla fine, a «ViolaChannel», ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: «Siamo caduti all’ultimo miglio – conferma ADV –. La stagione resta comunque da incorniciare per tutto quello che abbiamo vissuto». (...) Il ragionamento di Andrea Della Valle guarda anche al futuro, promettendo una Fiorentina sempre in grado di lottare per traguardi ambiziosi in chiave europea: «Il futuro immediato sarà molto positivo – ribadisce senza esitazioni –. A fine anno faremo i nostri calcoli. Abbiamo messo un primo mattone per un nuovo ciclo, che ci darà tante soddisfazioni nei prossimi anni. Un grazie ancora a tutti i tifosi, ci sono stati vicino in questi mesi drammatici e nessuno lo dimenticherà mai». (…)