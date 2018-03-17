Della Valle, Crotone e il c.d.a. di aprile: la strada del riavvicinamento. L'ipotesi è di tornare in Europa...

Alessandro Rialti su Stadio torna sulla visita di Andrea Della Valle alla squadra. Vederlo varcare ieri i cancelli del centro sportivo ha fatto molto piacere. Nessuna dichiarazione per il momento, il...

Alessandro Rialti su Stadio torna sulla visita di Andrea Della Valle alla squadra. Vederlo varcare ieri i cancelli del centro sportivo ha fatto molto piacere. Nessuna dichiarazione per il momento, il tempo delle parole probabilmente arriverà in occasione della gara interna contro il Crotone: allora i fratelli Tod’s chiariranno, diranno, spiegheranno quale sarà la strada della loro squadra di calcio. Andrea potrà mandare un messaggio, ma il chiarimento definitivo potrebbe avvenire più avanti, magari ad aprile, quando è stato programmato un c.d.a. importante.

Il riavvicinamento è chiaro, era urgente e finalmente Andrea è tornato in prima persona, ma per disegnare il futuro e proporre a Firenze un progetto definitivo, i Della Valle vogliono vedere il proseguo del campionato. La risposta della squadra, la crescita dei singoli giocatori, specialmente quelli che hanno giocato poco più che niente. Allora parleranno con il gruppo tecnico, con Pioli, con Corvino e Freitas, valuteranno la qualità del gruppo, i possibili innesti dal settore giovanile e quali potrebbero essere le priorità per crescere. L’ipotesi che sperano è quella di una Fiorentina in grado di tornare nel giro europeo.