Della Valle ancora nel mirino: "Finti progetti e troppe parole, levatevi dal c... qui un vi si vole!"

La polemica nei confronti della società prosegue e nella notte un nuovo striscione, firmato "Marasma", è stato affisso ai cancelli dello stadio

Continua la contestazione nei confronti della famiglia Della Valle e, nella notte, un nuovo striscione è stato affisso ai cancelli dello stadio "Franchi". Infatti, come testimoniato dalle immagini, sul lenzuolo bianco appeso fuori dallo stadio si legge il seguente messaggio indirizzato alla proprietà: "Finti progetti e troppe parole, levatevi dal c... qui un vi si vole!". L'ultimo atto della polemica che sta infiammando l'estate viola è firmato dal gruppo "MARASMA".