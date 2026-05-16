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Del Piero avverte: "La Fiorentina non ha niente da chiedere, ma nel calcio non c'è nulla di scontato"

L'ex bandiere della Juventus ha parlato in vista della sfida di domani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2026 13:25
Del Piero avverte: "La Fiorentina non ha niente da chiedere, ma nel calcio non c'è nulla di scontato" -
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Alex Del Piero, durante un'intervista alla Gazzetta Dello Sport, ha parlato anche della sfida che domani vede incrociarsi Juventus e Fiorentina. Le parole dell'ex numero 10:

"Saranno tutti momenti decisivi d'ora in poi. Mancano due partite e si possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Guardate la Juventus contro il Verona.. Nel calcio non c'è nulla di scontato"

"Juventus e Roma favorite? Se dobbiamo fotografare il momento sì, arrivano con più brio rispetto alle altre squadre hanno rallentato. Questo ha creato un intasamento in classifica che rende tutto più eccitante"

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