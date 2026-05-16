Del Piero avverte: "La Fiorentina non ha niente da chiedere, ma nel calcio non c'è nulla di scontato"

L'ex bandiere della Juventus ha parlato in vista della sfida di domani

Alex Del Piero, durante un'intervista alla Gazzetta Dello Sport, ha parlato anche della sfida che domani vede incrociarsi Juventus e Fiorentina. Le parole dell'ex numero 10:

"Saranno tutti momenti decisivi d'ora in poi. Mancano due partite e si possono perdere punti contro squadre che non hanno nulla da chiedere. Guardate la Juventus contro il Verona.. Nel calcio non c'è nulla di scontato"

"Juventus e Roma favorite? Se dobbiamo fotografare il momento sì, arrivano con più brio rispetto alle altre squadre hanno rallentato. Questo ha creato un intasamento in classifica che rende tutto più eccitante"