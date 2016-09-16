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Defaticante a Salonicco, poi rientro in Italia e sotto con la Roma

Ultime ore in Grecia. La squadra tornerà a Firenze nel pomeriggio con un volo charter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2016 08:41
Defaticante a Salonicco, poi rientro in Italia e sotto con la Roma -
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Paulo Sousa, in vista della partita che domenica sera opporrà la Roma al Franchi, ha deciso di svolgere la seduta d'allenamento defaticante sul terreno del "Toumba" di Salonicco, per poi ripatire nel pomeriggio alla volta di Firenze, con un volo charter, e preparare al meglio la partita con i giallorossi.

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