Defaticante a Salonicco, poi rientro in Italia e sotto con la Roma
Ultime ore in Grecia. La squadra tornerà a Firenze nel pomeriggio con un volo charter
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2016 08:41
Paulo Sousa, in vista della partita che domenica sera opporrà la Roma al Franchi, ha deciso di svolgere la seduta d'allenamento defaticante sul terreno del "Toumba" di Salonicco, per poi ripatire nel pomeriggio alla volta di Firenze, con un volo charter, e preparare al meglio la partita con i giallorossi.