Decisione Juve: nessuna conferenza stampa per Spalletti e i tesserati nel pre partita contro la Fiorentina

I bianconeri non parleranno con la stampa prima della gara contro la viola: l'obiettivo è pensare solo al campo in questo rush finale

Luciano Spalletti e tutta la Juventus non terranno nessuna conferenza stampa alla viglia della sfida con la Fiorentina.

Una gara che vale molto per i bianconeri, che stanno rincorrendo la Champions League in questo rush finale di campionato, e proprio per questo l'ex tecnico del Napoli e gli altri tesserati della rosa non risponderanno ad alcuna domanda dei giornalisti nella fase che anticiperà questa sfida.

Dietro a questa scelta c'è molto probabilmente la forte volontà di volersi concentrare esclusivamente sul campo e sul risultato da ottenere, anche perché i bianconeri, che se la dovranno giocare con Napoli, Milan, Como e Roma per il posto Champions, in queste ultime due gare, se la vedranno contro squadre che storicamente sono considerate rivali, la Fiorentina appunto, e il Torino, con il derby della Mole che dunque chiuderà il campionato della squadra di Spalletti.