De Santis promuove Grosso: “Scelta giusta. Laurienté e Koné profili ideali per la nuova Fiorentina”

De Santis pone attenzione al futuro della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha commentato l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina e le prime indiscrezioni di mercato legate al nuovo corso viola.

“L'approdo di Grosso? Mancano ancora alcuni dettagli, ma mi piace la volontà di ripartire subito dopo una stagione così negativa”, ha spiegato De Santis. “L'anno scorso la scelta di Pioli arrivò molto più tardi, mentre stavolta la Fiorentina si sta muovendo già a fine maggio. È un segnale importante per lasciarsi alle spalle un'annata deludente e iniziare a costruire il futuro”.

Sul mercato, De Santis invita alla prudenza: “I nomi che stanno circolando sono ancora in una fase iniziale. Mi aspetto comunque molti cambiamenti al Viola Park”. Tra i profili che potrebbero fare al caso della Fiorentina, l'operatore di mercato indica alcuni giocatori già allenati da Grosso: “Laurienté sarebbe perfetto per il calcio che il tecnico vuole proporre. Mi piace molto anche Koné a centrocampo. Sono due nomi da tenere d'occhio”. Non manca un passaggio su Stephan El Shaarawy: “A parametro zero potrebbe rappresentare un'opportunità interessante. Serve il giusto equilibrio tra giovani e giocatori esperti”.

Infine un focus sulla difesa: “La Fiorentina ha subito troppi gol e qualcosa andrà cambiato. Un profilo interessante è Muharemović, ma bisognerà capire quanto il club vorrà investire”. De Santis ha poi concluso parlando dei singoli: “Il futuro di Comuzzo dipenderà molto dalle valutazioni del nuovo allenatore. Lo stesso vale per giocatori come Brescianini e Fabbian. L'obiettivo deve essere costruire una squadra capace di tornare a competere per l'Europa”.