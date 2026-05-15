De Rossi: "Non è vero che mi hanno cercato altre squadre, altrimenti lo direi. Il Genoa è la mia priorità"

Le parole del tecnico del Genoa in conferenza stampa

In vista della sfida di domenica contro il Milan, che si giocherà in contemporanea anche a Juventus-Fiorentina, De Rossi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul suo futuro, raccolte da tuttoilmercatoweb:

"Non è oggettivo che tante squadre mi hanno cercato perché non è vero, non è poi che non parlo di futuro. Penso sia rispettoso per il Genoa però parlarne una volta e poi non continuare su questa cosa sempre. A me non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualcosa volta a dirvi quale bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa"

E sulla situazione legata al calendario afferma: "Si prepara la partita con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. E’ stato un fastidio condiviso con i nostri altri avversari e squadre coinvolte"