De Rossi ha rigenerato il Genoa, terza vittoria consecutiva e Lecce ko 2-1 al Via del Mare

Terza vittoria consecutiva del grifone che vince 2-1 sul campo del Lecce grazie ai gol di Osmajic e Messias. Non basta il gol di Maleh

Il Genoa espugna il Via del Mare, supera il Lecce per 2-1 e conquista la terza vittoria consecutiva, confermando il proprio rilancio sul campo e anche in classifica. Per i salentini, invece, arriva la terza sconfitta di fila, dopo il pesante 5-1 contro il Frosinone e il 2-0 con la Juventus.

La squadra di mister Daniele De Rossi indirizza la partita valida per il decimo turno di Serie A già nel primo tempo: all'11' Messias serve Osmajic, che supera Falcone con un preciso piattone per l'1-0. Il Lecce fatica a reagire e al 28' incassa anche il raddoppio, firmato proprio da Messias su assist di El Shaarawy. I padroni di casa riescono però a riaprire la gara al 40', grazie a una deviazione sfortunata di Osmajic sulla punizione battuta da Maleh. Nel recupero Stulic trova anche il possibile 2-2, ma il VAR annulla la rete per un tocco di mano.

Nella ripresa il Lecce riparte con maggiore aggressività e prova a mettere sotto pressione la difesa rossoblù. Il Genoa, tuttavia, continua a rendersi pericoloso: al 56' El Shaarawy colpisce il palo con una bella conclusione a giro. Dall'altra parte, i salentini cercano di aumentare il peso offensivo attraverso una serie di cambi, con Di Francesco che inserisce anche i vari Kaba, Fatah ed Esteban. Il tanto agognato 2-2, in effetti, potrebbe arrivare all'80' con Ngom, ma Bijlow si supera con una parata decisiva sulla conclusione deviata da Ostigard. Sono altri tre punti pesanti per mister De Rossi, che allunga la striscia positiva a tre successi consecutivi e raggiunge quota 13 punti in graduatoria. Notte fonda, invece, per il Lecce di DiFra, fermo a quota nove lunghezze da ormai tre giornate, come riportato da TMW.