De Rossi: “Abbiamo segnato un gol da Gialappa’s, il gol di Piccoli avrebbe ammazzato un toro”

L’allenatore del Genoa Daniele De Rossi, oggi squalificato, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Le sue parole: “Sono super contento dell’atteggiamento. Sono ragazzi incredibili, quanto stai sotto li si parte dal cuore. Queste situazioni si curano col cuore, poi dobbiamo lavorare tanto. Belli spavaldi, abbiamo provato a vincere. Sono soddisfatto”.

E’ questo quello che ha chiesto? Non mollare mai?

“Penso sia la base da cui partire. Non si può prescindere da questo tipo di voglia e di coraggio. Sono stati bravi a rimanere in partita. Il goal di Piccoli avrebbe ammazzato un toro. Mi piace aver anche pareggiato con un gol alla Gialappa”.

La tua squadra in un momento psicologico difficile ha l’ultima palla con Masini. L’anima c’è. Dove pensi di andare a lavorare?

“lo penso che si può giocare tanto meglio di così, si può ripartire. Secondo me dobbiamo lavorare tanto sul dettaglio, devono capire quello che vorrei io. Oggi se fossi venuto qui a chiedere di fare triangolazioni sarei stato stupido. La Fiorentina è forte, abbiamo fatto una partita di sostanza”

La vedrà Boca-River? E’ valsa la pena rimanere in Italia?

“E’ valsa la pena, faccio il lavoro che amo. Ho risentito i brividi che sono superiori a tornare a Buenos Aires. Ora capisco se rimango qui a dormire per cercare casa o se viaggerò. Se viaggerò la vedrò”. Lo scrive Tuttomercatoweb