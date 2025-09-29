De Paola :” Questa è una Fiorentina che mi sorprende. Tra le due squadre il Pisa poteva vincerla”
Il giornalista, De Paola, ha evidenziato l’inizio difficile e sorprendente della Fiorentina che ha faticato anche domenica con il Pisa.
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2025 17:58
Il giornalista Paolo De Paola ,ospite di TMW Radio ,dopo aver fatto delle analisi sulle partite delle big di serie A, si è esposto anche sulla Fiorentina.
Queste le sue parole: “La Fiorentina non decolla e questo per me rappresenta una sorpresa. Il cambiamento di passo della squadra ancora non si vede e nell’ultima partita se c’è qualcuno che può recriminare questo è di certo il Pisa”.