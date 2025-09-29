De Paola :” Questa è una Fiorentina che mi sorprende. Tra le due squadre il Pisa poteva vincerla”

Il giornalista, De Paola, ha evidenziato l’inizio difficile e sorprendente della Fiorentina che ha faticato anche domenica con il Pisa.

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2025 17:58

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