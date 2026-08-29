Labaro Viola

De Gea: “Perdere così fa malissimo, siamo fragili e inesperti. I fischi? Ce li meritiamo"

Il portiere spagnolo ha parlato in conferenza stampa della pesante sconfitta odierna, soffermandosi anche sulla situazione di Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 22:10
De Gea: “Perdere così fa malissimo, siamo fragili e inesperti. I fischi? Ce li meritiamo" -
News
Condividi

Il capitano della Fiorentina, David De Gea, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara, analizzando in maniera lucida e diretta la sconfitta contro il Frosinone e soffermandosi anche sulle difficoltà mostrate dalla squadra in questo avvio di stagione, sulla reazione dei tifosi e sulla situazione di Moise Kean. Il portiere spagnolo non ha usato giri di parole, riconoscendo le fragilità e l’inesperienza del gruppo, ma mostrando allo stesso tempo fiducia nella crescita della squadra.

Queste le sue parole:

“Mi potevo aspettare difficoltà contro la Roma, anche se quattro gol sono troppi. Oggi però, in una giornata così speciale, perdere così mi fa malissimo e dispiace tanto. Siamo ancora un po' fragili, sembra che prendiamo gol troppo facilmente, ci mancano furbizia e aggressività soprattutto in fase difensiva. Davanti invece oggi dovevamo fare almeno due gol, nel calcio quando sbagli tanto poi paghi".

"Siamo una squadra molto giovane e si è visto in queste due partite. Dalla porta percepisco la fragilità dei ragazzi, manca la comunicazione in campo e io come giocatore d'esperienza e capitano devo fare capire a tutti dove siamo e per quale squadra stiamo giocando. Al tempo stesso però sono tranquillo, ci sono giocatori forti con qualità e a forza di stare insieme cresceremo".

Interpellato sui fischi a fine partita, De Gea ha risposto senza giri di parole, ammettendo con onestà che la squadra se li merita:

Non è facile ricevere i fischi ma significa che ce li meritiamo. L'anno scorso abbiamo fatto malissimo e in queste due partite abbiamo preso sette gol. Oggi poi in una giornata così è veramente dura e comprendo la delusione dei tifosi”.

Ha concluso commentando anche la situazione delicata di Moise Kean:

"Kean? Questo è il mercato, nei giorni finali spesso succede di tutto. Penso che se un giocatore non vuole più stare in una squadra è giusto che vada via, detto questo Moise è un attaccante importante per noi e vediamo cosa succede”.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok