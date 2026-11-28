Mercato De Gea è ai titoli di coda, Corsport: "Si intensificano i contatti per Beltran del River. Chiesti 15/20 milioni"

Con l'avventura di De Gea ormai giunta al capolinea, il club accelera per il suo erede: secondo il Corriere dello Sport, avanzano i dialoghi per Beltran del River Plate

FIRENZE - La Fiorentina continua a monitorare il mercato dei portieri in vista della prossima stagione. La sensazione è che l’avventura di De Gea a Firenze sia arrivata alla fase conclusiva: quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione, nonostante il suo contratto scada a giugno 2028. Il suo rendimento non convince appieno, tra le opzioni per il futuro c’è il portiere del River Plate, Santiago Beltran. Il ds Paratici ha messo gli occhi su di lui ormai da tempo e sta valutando gli eventuali margini di manovra con il club argentino. Ma la situazione non sembra affatto semplice, sia per la resistenza dei Millonarios che per la concorrenza della Premier.



LA SITUAZIONE. Beltran è in scadenza di contratto, questo vuol dire che si svincolerà a dicembre 2027 in quanto il campionato argentino si sviluppa durante tutto l’anno solare. C’è un però: i biancorossi sperano di prolungare l’accordo prima di quella data allo scopo di monetizzare il più possibile dalla sua vendita. Da non escludere la possibilità che il giocatore venga ceduto a gennaio rimanendo, però, altri sei mesi in Sudamerica in modo da gestire il passaggio di consegne col suo potenziale erede, Yassine Bounou. Nel frattempo la Fiorentina rimane alla finestra così come l’Aston Villa, altro club particolarmente interessato. La richiesta del River è vicina ai 15-20 milioni di euro.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport