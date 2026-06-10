De Gea alla Juventus? No, i bianconeri sono a un passo da chiudere l'affare per il Dibu Martinez

La Juventus ha trovato il suo nuovo portiere

Nelle scorse settimane si è parlato molto della possibilità che De Gea possa lasciare la Fiorentina vista l'età e uno stipendio molto alto. E si era parlato anche della possibilità per il portierone di andare alla Juventus che era in cerca di un nuovo portiere. Non sappiamo ancora quale sarà il futuro di De Gea ma quel che è certo è che non andrà alla Juventus,. I bianconeri infatti hanno virato deciso su il Dibu Martinez e secondo Fabrizio Romano sono a un passo da chiudere l'affare