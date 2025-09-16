De Biasi: "Ho fiducia in Pioli, ci vuole solo pazienza. Comuzzo adesso deve dare dimostrazioni sul campo."
Gianni De Biasi, ex ct dell'Azerbaigian, interviene ai microfoni di Radio Firenze Viola per commentare lo zoppicante inizio della Fiorentina, dichiarando:"Pioli ha le competenze per capire e analizzar...
Gianni De Biasi, ex ct dell'Azerbaigian, interviene ai microfoni di Radio Firenze Viola per commentare lo zoppicante inizio della Fiorentina, dichiarando:
"Pioli ha le competenze per capire e analizzare bene la situazione. Da fuori siamo tutti bravi a dare consigli, oggi la Fiorentina lascia un po' l'amaro in bocca ma perdere in casa col Napoli ci sta - magari perdendo in maniera meno clamorosa -. Però il Napoli va con automatismi consolidati, mentre Pioli alla Fiorentina ha un nuovo gruppo che necessita di un po' di tempo, anche per ruotare i calciatori come sta già facendo".
C'è già troppa pressione a Firenze? Fosse in Pioli, cambierebbe modulo?
"L'ambiente lo conoscete tutti bene, è caldo. Ma le cose non funzionano sempre come ci si aspetta. Ci vuole un po' di pazienza, tutto sommato la Fiorentina ha un buon organico. A volte ci si fissa troppo sui numeri. Stefano (Pioli, ndr) apporterà i correttivi che servono, anche perché non sempre le cose viaggiano sui binari che uno ha prestabilito. Devono anche crescere le compatibilità tra i vari giocatori all'interno del sistema".
Cosa ne pensa delle difficoltà attuali di Comuzzo?
"Ogni situazione è diversa, non c'è parametro uguale per tutti. Comuzzo adesso vive di qualche difficoltà e lo sa benissimo lui per primo, ha tutto l'interesse a rimanere focalizzato sul campo. Il problema è la gestione della persona, dell'uomo, che adesso deve dare risposte sul campo dimostrando di essere il difensore che tutti si aspettano".
Articolo riportato da TuttomercatoWeb.com