Dall’Uruguay: “Torreira ha chiesto di lasciare il Galatasaray. Il ritorno alla Fiorentina è una possibilità”

Il centrocampista uruguaiano potrebbe scegliere ancora una volta l'Italia. Spunta l'idea del ritorno in viola

Lucas Torreira potrebbe lasciare il Galatasaray in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Enzo Olivera, l'entourage dell'ex viola starebbe spingendo per un ritorno in Serie A.

Ci sarebbero, almeno secondo le indiscrezioni, dei contatti per riportare il centrocampista uruguaiano in Italia. Tra le opzioni ci sarebbe anche un ipotetico ritorno alla Fiorentina. Il suo contratto con il Galatasaray scadrà tra due anni e si valuterebbe la formula del prestito. Torreira inoltre possiede la cittadinanza spagnola, quindi non occuperebbe uno slot riservato ai calciatori extracomunitari.