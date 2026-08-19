Dall'Uruguay: "Telefonata tra Grosso e Torreira, la Fiorentina però prima deve vendere centrocampisti"

Fiorentina-Torreira, ottimismo dall’entourage: contatti positivi con Grosso, ma prima le uscite

Secondo quanto raccolto dal giornalista Enzo Olivera filtra ottimismo dall'entourage di Torreira per un possibile ritorno alla Fiorentina. Nelle ultime ore ci sarebbe stata una conversazione positiva tra il centrocampista uruguaiano e Fabio Grosso, un contatto che avrebbe rafforzato la volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia viola.

Al momento, però, non esiste ancora un accordo tra i due club. La Fiorentina deve prima lavorare sulle uscite, con la necessità di liberare spazio nella rosa prima di poter affondare il colpo. La formula richiesta dal Galatasaray sarebbe un prestito con obbligo di riscatto.