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Dall'Inghilterra: tutti pazzi per Kean. Newcastle, Tottenham e West Ham sul centravanti della Fiorentina

Tutti pazzi per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Givemesport il Newcastle United avrebbe messo nel mirino il centravanti della Fiorentina: i Magpies cercano un centravanti per la prossima stagi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 15:00
Dall'Inghilterra: tutti pazzi per Kean. Newcastle, Tottenham e West Ham sul centravanti della Fiorentina - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tutti pazzi per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Givemesport il Newcastle United avrebbe messo nel mirino il centravanti della Fiorentina: i Magpies cercano un centravanti per la prossima stagione e stanno valutando se presentare un'eventuale offerta in estate per i viola. Ma non solo. Su Kean - si legge - ci sarebbero anche West Ham e Tottenham Hotspur.

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