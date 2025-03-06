Dall'Inghilterra: tutti pazzi per Kean. Newcastle, Tottenham e West Ham sul centravanti della Fiorentina

Tutti pazzi per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Givemesport il Newcastle United avrebbe messo nel mirino il centravanti della Fiorentina: i Magpies cercano un centravanti per la prossima stagi...

Tutti pazzi per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Givemesport il Newcastle United avrebbe messo nel mirino il centravanti della Fiorentina: i Magpies cercano un centravanti per la prossima stagione e stanno valutando se presentare un'eventuale offerta in estate per i viola. Ma non solo. Su Kean - si legge - ci sarebbero anche West Ham e Tottenham Hotspur.