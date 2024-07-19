Dall'Argentina riportano: "La Fiorentina si unisce alla lista di squadre che vogliono il 2006 Alex Woiski"

La Fiorentina si mette nella lista delle squadre interessate al giovane talento argentino che ha fatto vedere grandi cose

Il quotidiano argentino Olé oggi riporta l'interessamento della Fiorentina per il classe 2006 Alex Woiski del Mallorca U19 e della nazionale argentina U20, il giocatore avrebbe tanti occhi addosso infatti anche squadre come Barcellona ed Inter avrebbero chiesto delle informazioni per lui che ha impressionato nell'ultima stagione. Il club spagnolo sta avendo dei problemi per rinnovargli il contratto e sarebbe disponibile a farlo partire.

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