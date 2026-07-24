Dall'Argentina: "La Fiorentina è in pole per Mastantuono: pronto il prestito secco dal Real Madrid"

Le ultime dall'Argentina sul futuro del talento del Real

Franco Mastantuono continua a essere uno dei principali nomi seguiti dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso. Il Real Madrid sarebbe orientato a cederlo in prestito per consentirgli di trovare continuità e maturare esperienza, attirando l'interesse di diversi club, tra cui quello viola.

Secondo quanto riferisce TyC Sports, la Fiorentina sarebbe al momento la squadra in pole per assicurarsi il talento argentino. Il club di Rocco Commisso avrebbe dato disponibilità ad accoglierlo con la formula del prestito secco, garantendogli anche un importante minutaggio. Sul giocatore restano vigili anche il River Plate, che sogna un ritorno a Buenos Aires, il Villarreal e il Fulham.

Le prossime ore potrebbero risultare decisive: la Fiorentina potrebbe infatti approfondire i contatti con il Real Madrid in occasione dell'amichevole in programma in Austria il 1° agosto.



