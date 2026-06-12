Dalla Turchia scrivono: "Italiano ha incontrato Vlahovic. Il tecnico lo vuole con sé al Beşiktaş"

Italiano pensa a Vlahovic per cominciare la sua nuova avventura in Turchia

Potrebbe riaccendersi il binomio tra Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal portale turco Spordepor.com, l'allenatore avrebbe incontrato l'ex attaccante della Fiorentina per discutere di un possibile trasferimento nel suo nuovo club.

Stando all'indiscrezione, Italiano sarebbe intenzionato ad avere Vlahovic come punto di riferimento del proprio attacco e avrebbe deciso di esporsi personalmente nella trattativa, giocando un ruolo attivo nel tentativo di convincere il giocatore. L'ipotesi avrebbe anche una forte componente emotiva e tecnica: proprio sotto la guida di Italiano, ai tempi della Fiorentina, Vlahovic completò la sua esplosione definitiva, realizzando numeri da top attaccante prima del trasferimento alla Juventus.