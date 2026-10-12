Dalla Svizzera: "Fiorentina su Daniel Dos Santos del Lugano, sul trequartista c'è anche la Lazio"

Nuovo nome dalla Svizzera

La Fiorentina continua a guardare con interesse al mercato svizzero. Tra i giocatori finiti nel mirino del club gigliato, secondo quanto riferito dal portale svizzero 4-4-2.com, ci sarebbe Daniel Dos Santos, trequartista classe 2002 attualmente in forza al Lugano. Nato in Svizzera e in possesso anche del passaporto portoghese, il giocatore avrebbe attirato l'attenzione anche della Lazio.



Stando alle indiscrezioni del portale specializzato, Fiorentina e Lazio starebbero valutando la possibilità di presentare un'offerta da circa 4 milioni di euro. Una cifra, tuttavia, ritenuta insufficiente dal Lugano, che per lasciar partire il proprio giocatore chiederebbe una somma decisamente superiore.



Nel frattempo, Dos Santos si sta mettendo in evidenza con numeri significativi: tra campionato e coppe, in questa prima parte di stagione ha totalizzato 17 presenze e 8 gol.