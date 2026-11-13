Dalla Spagna: "Real Sociedad e Villarreal mettono De Gea nel mirino. Il problema è l'ingaggio"
Real Sociedad e Villarreal avrebbero messo nel mirino il portiere viola
Il futuro di David De Gea alla Fiorentina potrebbe essere lontano da Firenze. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il portiere sarebbe finito nel mirino di Real Sociedad e Villarreal, entrambe alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto.
La Real Sociedad starebbe monitorando la situazione, ma prima dovrà chiarire il futuro di Alex Remiro, attualmente sotto contratto fino al 2027. Un eventuale arrivo di De Gea richiederebbe inoltre un'intesa con la Fiorentina per il cartellino, oltre a un accordo economico sostenibile per il club spagnolo. Anche il Villarreal potrebbe inserirsi nella corsa al portiere. De Gea rappresenterebbe un'opzione di esperienza per rinforzare il reparto. Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni di mercato riportate dalla stampa spagnola: il portiere è legato alla Fiorentina fino al 2028.