Dalla Spagna: "Il River farà un'offerta per Beltran, l'allenatore lo ha già contattato per convincerlo"

Il River Plate vuole Lucas Beltran, l'allenatore Coudet lo ha già contattato per convinerlo a tornare

Con l'obiettivo di adattare la rosa alle richieste di Eduardo Coudet , il River Plate ha iniziato a muoversi in vista della prossima finestra di mercato. In un presente turbolento a causa dei recenti risultati, è iniziata la pianificazione interna per la seconda parte della stagione, con una lista di nomi di interesse per l'allenatore. Tra questi figura l'attaccante del Valencia Lucas Beltrán . Secondo ElDesmarque , l'attaccante argentino è molto apprezzato da Coudet, che lo conosce bene dai tempi in cui allenava il Deportivo Alavés alla LaLiga EA Sports e Beltrán era uno dei giocatori di spicco della squadra del Mestalla.

L'interesse del River Plate è concreto e il club ha avviato le trattative per il suo ingaggio a giugno. Inoltre, lo stesso Coudet ha contattato l'attaccante per convincerlo a tornare nel club in cui è cresciuto come giocatore. Al momento, il giocatore è a conoscenza dell'interesse del River Plate e ha accettato di rispondere a eventuali offerte future . Per ora, Beltrán è concentrato a concludere al meglio la sua stagione di Liga con il Valencia, dove è arrivato nel settembre 2025 dalla Fiorentina dopo aver segnato sei gol in Serie A. In meno di un anno al Mestalla , ha disputato 27 partite, di cui 16 da titolare. Lo riporta ElDasmarque