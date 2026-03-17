Dalla Polonia: giovedì stadio sold out. Il Rakow sui propri social: “Combatteremo per grandi cose”

Non sarà una passeggiata, e i segnali che arrivano dalla Polonia sono più chiari che mai. Giovedì sera la Fiorentina si giocherà l’accesso ai quarti di finale di UEFA Conference League in un clima a dir poco rovente. I viola si presentano con il vantaggio del 2-1 maturato nella gara d’andata al Franchi, ma l’entusiasmo in Polonia è alle stelle. Con un post sui propri canali social, il Raków ha annunciato il tutto esaurito: “Siete fantastici, giovedì combatteremo per grandi cose”. La partita si giocherà nello stadio di Sosnowiec, con circa 12 mila spettatori, scelto perché lo stadio di Częstochowa non rispetta i parametri UEFA.