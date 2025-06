Dalla Grecia: Fiorentina offre 11 milioni per l’ala Tete. No del Panathinaikos, servono 15 più bonus

La Fiorentina si inizia a muovere sul mercato. La Fiorentina ha puntato l’esterno classe 2000 del Panathinaikos, Mateusz Tete, autore del terzo gol nella sfida di Conference League disputata in Grecia contro i viola. Secondo quanto riportato dal sito grecoathletiko.gr, il club greco avrebbe respinto un’offerta da 11 milioni di euro presentata dai viola, chiedendo invece almeno 15 milioni più bonus. La trattativa non sembra ancora definitivamente chiusa, ma per proseguire la Fiorentina dovrà rilanciare in modo significativo.