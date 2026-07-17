Dalla Germania: "Tra Lipsia e Fiorentina non c'è nessuna trattativa, tantomeno un accordo con Bakayoko"

I tedeschi vorrebbero tenere il belga, ma non lo considerano incedibile: la richiesta è intorno ai 20 milioni

La Fiorentina è a caccia di esterni e, tra i nomi che circolano con maggior insistenza in queste ore è quello di Johan Bakayoko. L'esterno dl Lipsia è un obiettivo concreto dei viola, ma l'affare, come riporta Sky Sport Germania, non sembra essere immininente.

Tra i due club non ci sarebbero trattative, e tantomeno un accordo col calciatore, che recentemente ha avuto tra l'altro un incontro con la società, che non vorrebbe privarsi del belga, pur non ritendendolo incedibile.

Al momento dunque non sembra esserci una trattativa, con il Lipsia che intanto chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni, e soprattutto col classe 2003 che non ha ancora espresso la sua volontà, cosa che potrebbe essere fondamentale per far partire la trattativa tra i due club.