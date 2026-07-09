Dalla Germania: "Lo Schalke 04 vuole riportare Gosens in Bundesliga: contatti con la Fiorentina"

Il noto portale tedesco rivela l'interesse concreto dello Schalke 04 per Robin Gosens

Lo Schalke 04 torna con decisione su Robin Gosens. Secondo quanto riportato da La Bild, il club tedesco è pronto a riprovarci dopo il tentativo di qualche estate fa, quando il laterale vestiva ancora la maglia dell'Atalanta, con l'obiettivo di riportarlo in Bundesliga.



Dal punto di vista economico, l'operazione non sarebbe particolarmente complessa, anche perché la Fiorentina avrebbe aperto alla possibilità di una cessione dell'esterno. L'ostacolo principale resta la volontà del giocatore, che dovrebbe accettare un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito a Firenze. Nonostante ciò, lo Schalke 04 sembra intenzionato a portare avanti la trattativa nei prossimi giorni.