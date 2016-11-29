Dalla Francia: forcing della Fiorentina su Grenier del Lione, la formula per portarlo in Italia...

Secondo InfoSport+ potrebbe arrivare in Italia già a gennaio, ma occhio alla Roma

Secondo quanto riportato dall’emittente francese InfoSport+, pare che ci sia anche la Fiorentina sulle tracce del centrocampista francese Clement Grenier, attualmente in forza all’Olympique Lione. Centrocampista offensivo classe ‘91, vanta una tecnica invidiabile, oltre ad un’ottima qualità in dribbling e nella realizzazione dei calci piazzati. Cresciuto nel Lione, ha già collezionato più di 100 presenze con la compagine transalpina, oltre ad aver intrapreso tutta la trafila nelle nazionali giovanili fino alla nazionale maggiore, con la quale è riuscito però a mettere insieme solo 5 presenze. Stando alle indiscrezioni, per lui si parla di un prestito con diritto d’acquisto che potrebbe portarlo in Italia già nel prossimo mercato di gennaio. Tuttavia, sembra che sul centrocampista del Lione sia vivo anche l’interesse della Roma.