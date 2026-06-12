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Dalla Francia: "Fiorentina su Kanté del West Ham. La richiesta è di 20 milioni, c'è tanta concorrenza"

La Fiorentina è tra i club interessati a Mamadou Kanté del West Ham, lo apprezza per le doti fisiche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 11:23
Dalla Francia: "Fiorentina su Kanté del West Ham. La richiesta è di 20 milioni, c'è tanta concorrenza" -
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Secondo il noto portale francese footmercato la Fiorentina è interessata al giovane centrocampista del West Ham Mamadou Kantè. Infatti scrive il portale dopo la retrocessione del West Ham ci sono tanti club interessati a lui, tra cui la Fiorentina che apprezza particolarmente le sue doti e il fisico possente. Il West Ham chiede circa 20 milioni di euro ma può partire anche a cifre più basse. Su di lui ci sono forti anche OM e Monaco

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