Dalla Francia: "Fiorentina su Kanté del West Ham. La richiesta è di 20 milioni, c'è tanta concorrenza"

La Fiorentina è tra i club interessati a Mamadou Kanté del West Ham, lo apprezza per le doti fisiche

Secondo il noto portale francese footmercato la Fiorentina è interessata al giovane centrocampista del West Ham Mamadou Kantè. Infatti scrive il portale dopo la retrocessione del West Ham ci sono tanti club interessati a lui, tra cui la Fiorentina che apprezza particolarmente le sue doti e il fisico possente. Il West Ham chiede circa 20 milioni di euro ma può partire anche a cifre più basse. Su di lui ci sono forti anche OM e Monaco