Dal Viola Park riportano: "Ranieri non è al meglio, pronto Pongracic al suo posto da centrale"

L'ex capitano dovrebbe finire in panchina domani

Come di consueto a ridosso dei match ufficiali della Fiorentina, il pomeriggio del Pentasport su Radio Bruno è stato dedicato all'analisi dello stato di salute del gruppo allenato da Paolo Vanoli. Al termine della seduta di rifinitura svoltasi questa mattina a porte chiuse all'interno del Viola Park, l'attenzione si è concentrata in particolare su diversi elementi chiave attualmente alle prese con complicazioni fisiche o di rendimento.

La situazione più delicata riguarda senza dubbio Arthur Atta. Per il mediano transalpino è già arrivata la certezza del forfait contro il Como, ma appare fortemente in dubbio anche la sua presenza nella successiva trasferta a San Siro contro l'Inter. La linea intrapresa da Vanoli è improntata alla massima cautela: il giocatore sta svolgendo un programma di recupero personalizzato con l'obiettivo di rientrare solo quando sarà al massimo della condizione.In casa viola si monitorerà la risposta del suo fisico carico di lavoro giorno dopo giorno; la speranza dello staff tecnico è quella di riaggregarlo per gli impegni che precedono la sosta di novembre, anche se con ogni probabilità la sua versione più brillante si vedrà solo al rientro dalle nazionali.

Difesa: Ranieri va verso il forfait, si scalda Pongracic. Novità rilevanti arrivano anche dal reparto arretrato. Le precarie condizioni fisiche di Luca Ranieri mettono a rischio persino la sua presenza tra i convocati per il match di domani; in ogni caso, una sua partenza dal primo minuto è da escludere. Per rilevare il centrale viola Vanoli pare orientato ad affidarsi a Marin Pongracic al centro della retroguardia, mentre sulla corsia mancina si va verso l'impiego di Viery a scapito del giovane Valdepeñas: una scelta dettata dalla maggiore solidità e continuità tattica offerta in questo momento dal brasiliano.

Il caso Pedro Gonçalves: un’autonomia limitata a mezz'ora. A destare le maggiori perplessità è però il momento di Pedro Gonçalves. Sbarcato a Firenze tra grandi aspettative, il fantasista lusitano si sta trasformando in un vero e proprio rebus, confermando le indiscrezioni critiche rimbalzate recentemente dal Portogallo. Nonostante le tre settimane di sosta che avrebbero dovuto favorirne il definitivo inserimento, l'ex Sporting non ha ancora nelle gambe più di trenta minuti di autonomia. Un limite atletico che condiziona pesantemente le strategie del tecnico: per la sfida con il Como una sua maglia da titolare resta un'ipotesi del tutto irrealistica, relegando il portoghese al solo ruolo di carta da buttare nella mischia a gara in corso.