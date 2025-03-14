Dal Viola Park: "Adli verso una maglia da titolare contro la Juve. Davanti Gudmundsson-Kean"

Manca sempre meno alla sfida importantissima, in chiave europea, tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica alle ore 18:00 al Franchi. Dal Viola Park arrivano notizie confortanti sul recupero di...

Manca sempre meno alla sfida importantissima, in chiave europea, tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica alle ore 18:00 al Franchi. Dal Viola Park arrivano notizie confortanti sul recupero di alcuni giocatori fondamentali come Adli e Folorunsho, ma andiamo per ordine. Oggi pomeriggio la Fiorentina ha eseguito i classici allenamenti. La seduta di allenamento è stata divisa in due: la sessione di scarico per tutti i giocatori che sono stati impegnati ieri sera contro il Panathinaikos in Conference, e la sessione di allenamento normale per tutti gli altri.

Per la sfida di domenica Palladino dovrà valutare le condizioni fisiche di alcuni calciatori impegnati in Conference. Sicuramente la sfida con gli ellenici ha portato via molte energie, anche a causa delle condizioni del terreno di gioco molto pesante per la pioggia. Con molta probabilità uno tra Adli e Folorunsho partirà titolare, con l'ex Milan in leggero vantaggio. A centrocampo, insieme al francese, dovrebbero esserci Mandragora e Cataldi, con Fagioli pronto a subentrare nella ripresa. Nella difesa a tre si rivedrà Pablo Marì, con Comuzzo che potrebbe sedersi in panchina. In attacco, quasi sicuramente vedremo titolare la coppia Gudmundsson-Kean che vuole continuare a far sognare la tifoseria viola.