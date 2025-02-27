Dal Viola Park: Adli out con il Lecce, dubbi Folorunsho e Colpani. Viola in ritiro da stasera

Arrivano novità dal Viola Park in vista della sfida di domani al Franchi tra Fiorentina e Lecce. E non arrivano buone notizie dagli acciaccati: ancora problemi per Yacine Adli, reduce da una distorsio...

Arrivano novità dal Viola Park in vista della sfida di domani al Franchi tra Fiorentina e Lecce. E non arrivano buone notizie dagli acciaccati: ancora problemi per Yacine Adli, reduce da una distorsione alla caviglia e fuori dai giochi anche per la sfida di domani; speranze in più per Michael Folorunsho e Andrea Colpani. Inoltre, la Fiorentina si ritroverà stasera al Viola Park e vivrà insieme le ore precedenti alla partita. Un ritiro che servirà per compattare l'ambiente in vista del finale di stagione.