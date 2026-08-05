Dal tennis al Real Madrid, fino alla Fiorentina: Paratici regala a Grosso il talento Mastantuono

Il classe 2007 arriverà nelle prossime ore in città per visite mediche e firma sul contratto

Finalmente possiamo dirlo, Franco Mastantuono è pronto a vestirsi di viola. Dopo giorni di attesa e una trattativa portata avanti con il Real Madrid, il talento argentino è atteso nelle prossime ore a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina per la prossima stagione.



Classe 2007, argentino ma in possesso del passaporto italiano, Mastantuono non occuperà uno slot da extracomunitario, dettaglio che ha permesso l'operazione. Mancino naturale, non ha mai nascosto il suo idolo: Lionel Messi, al quale si è sempre ispirato.



Prima del calcio, però, nella sua vita c'era un'altra grande passione: il tennis. Da bambino era considerato una delle promesse più interessanti della racchetta in Argentina e molti immaginavano per lui un futuro su quel palcoscenico. Alla fine, però, ha scelto il pallone.



Cresciuto nel River Plate, Mastantuono ha convinto il Real Madrid a investire su di lui nell'estate scorsa, versando una cifra complessiva vicina ai 63 milioni di euro per assicurarsi uno dei prospetti più prestigiosi del calcio mondiale.

Con i Blancos ha iniziato bene la sua avventura, trovando spazio con Xabi Alonso e collezionando presenze da titolare persino in Champions League. Il resto dell'annata è stato più complicato, anche per le difficoltà vissute dal Real Madrid nel corso della stagione.

Adesso la Fiorentina rappresenta l'occasione ideale per rilanciarsi.

Curiosamente, Mastantuono compirà gli anni il prossimo 14 agosto, una data che coincide con l'esordio stagionale della Fiorentina al Franchi in Coppa Italia: chissà che il talento argentino non possa festeggiare il compleanno proprio davanti ai suoi nuovi tifosi.

Dietro questa operazione c'è soprattutto la firma di Fabio Paratici. Il direttore sportivo viola è riuscito a convincere il Real Madrid e, soprattutto, il giocatore, che aveva diverse richieste da alcuni dei principali club europei. Un colpo che testimonia le ambizioni della nuova Fiorentina e che ha immediatamente acceso l'entusiasmo della piazza.

L'arrivo di Mastantuono è molto più di un semplice rinforzo: è un segnale. Un'operazione che fa sognare i tifosi e che arriva in un'estate già ricca di entusiasmo, testimoniato anche dagli oltre 13.000 abbonamenti già sottoscritti.