Dal Sudamerica: "Fiorentina interessata ad Emerson Palmieri. Il terzino piace anche a Juventus e Santos"
Nome nuovo per la fascia sinistra con Emerson Palmieri terzino italo brasiliano in forza all'Olympique Marsiglia
Secondo quanto riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo, Emerson Palmieri potrebbe lasciare l’Olympique Marsiglia in questa sessione di mercato. Sul terzino sinistro italo-brasiliano si registra l’interesse di Fiorentina e Juventus, entrambe al lavoro per provare a imbastire una trattativa. Anche il Santos ha effettuato un sondaggio per riportare in Brasile il classe 1994.
L’ex giocatore di Roma e Chelsea rappresenterebbe un innesto di esperienza sulla fascia sinistra, dove potrebbe alternarsi con Valdepenas. Una soluzione che permetterebbe di evitare ulteriori adattamenti, come quello di Joao Mario in occasione della sfida dell’Olimpico, schierato da Grosso proprio in quella posizione.
Nell’ultima stagione con la maglia dell’OM, Palmieri ha collezionato 37 presenze, impreziosite da 3 assist. Il suo attuale contratto con il club francese è in scadenza nel giugno 2027.