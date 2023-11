Dal Salento sicuri: Gonzalez piace a Italiano e la Fiorentina potrebbe provarci già a Gennaio

Indiscrezione di calciomercato rimbalzata direttamente dal Salento in cassa Fiorentina.

Secondo quanto infatti riportato da PianetaLecce.it, il canterano ex Barcellona, ora in forza al Lecce, Joan Gonzalez sarebbe entrato nei radar di Pradè ed il suo staff per un possibile affondo nella prossima sessione di calciomercato.

Piace molto ad Italiano, anche e soprattutto per la sua duttilità tattica, che gli consente di poter ricoprire, nel 433 , sia il ruolo di mezzala che di vertice alto del tridente offensivo.

Come detto, possibile che i viola facciano un tentativo già a gennaio, ma da non scartare nemmeno l’ipotesi di un affondo per giugno.

