Dal Portogallo: "Bastano pochi minuti e Gonçalves si è preso Firenze. La Fiorentina lo riscatterà sicuramente"
Anche se le condizioni per il riscatto obbligatorio sembrano lontane, il futuro del portoghese sembra essere dipinto di viola
Pedro Gonçalves ha avuto bisogno di tempo per ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie della Fiorentina, ma la recente titolarità nella sfida contro la Juventus sembra rappresentare un segnale significativo della fiducia riposta in lui dallo staff viola.
L'attaccante portoghese, 28 anni, arrivato in estate dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito oneroso, sta gradualmente dimostrando di poter essere una pedina importante per la squadra. L'accordo tra i due club prevede un esborso iniziale di 2,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni.
Per far scattare automaticamente l'obbligo di acquisto sono state stabilite due condizioni: il giocatore dovrà collezionare almeno 45 minuti in campo in almeno la metà delle partite ufficiali disputate dalla Fiorentina, mentre la squadra dovrà conquistare la qualificazione a una competizione europea.
Secondo quanto riportato da A Bola, però, il futuro di Pedro Gonçalves potrebbe essere comunque a Firenze anche nel caso in cui non venissero soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'accordo. La dirigenza viola, infatti, sarebbe intenzionata a puntare ancora su di lui, a patto che continui a offrire prestazioni convincenti e a dimostrare la propria importanza all'interno del gruppo.
Le ultime apparizioni, culminate con la maglia da titolare contro la Juventus, sembrano andare proprio in questa direzione: la Fiorentina potrebbe quindi decidere di esercitare il riscatto da 22,5 milioni di euro anche senza l'attivazione automatica della clausola.